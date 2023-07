Dronken bestuurder veroorzaakt grote brand in Griekenland, twee dorpen ontruimd

De bestuurder verloor maandagochtend de controle over zijn voertuig en reed in op een struik langs de kant van de weg. Daarop vloog de motor van zijn wagen in brand. Het vuur bereikte al snel een nabijgelegen bos in de buurt van het dorp Katavasi.

De brandweer van het eiland, vrijwilligers en blusvliegtuigen en -helikopters werden ingezet om de vlammen te bestrijden. Twee dorpen werden geëvacueerd.

De brand was in de namiddag onder controle. Volgens de ERT en andere media is de bestuurder gearresteerd voor rijden onder invloed. Daarnaast heeft het parket van Chios een aanklacht ingediend wegens brandstichting door nalatigheid.

In Griekenland worden de meeste branden veroorzaakt door nalatig gedrag. In de afgelopen vier weken is volgens de eerste schattingen van de autoriteiten in het hele land ruim 43.000 hectare bos, struikgewas en landbouwgrond door vlammen verwoest.