Parket wil topchef Willem Hiele vervolgen voor slagen en verwondingen aan eigen werknemer

Volgens onze informatie zou Hiele een werknemer in zijn restaurant in mekaar geslagen hebben. De man diende nadien klacht in met burgerlijke partij. Het gerecht startte daarop een onderzoek wegens opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Vorige zomer opende de bekende kok nog zijn nieuw restaurant gelegen tussen het West-Vlaamse Oudenburg en Oostende. Twee maanden later ging zijn restaurant plots dicht. Officieel verklaarde Hiele enige tijd nadien dat hij zich wilde herbronnen. Hij zou op zijn limieten gebotst zijn.

Nu het parket hem wil vervolgen voor geweld tegen zijn eigen werknemer wordt duidelijk wat de wellicht de échte reden is van de sluiting. Volgens het parket van Brugge zouden de feiten zich afgespeeld hebben in november 2022, niet toevallig het moment waarop hij zijn zaak sloot. De raadkamer beslist binnenkort over zijn doorverwijzing. Die zal beslissen of Hiele zich daadwerkelijk zal moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank.