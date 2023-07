Pee-wee Herman is niet meer: acteur Paul Reubens op 70-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse acteur en comedian Paul Reubens is op 70-jarige leeftijd aan kanker overleden. Hij is vooral bekend van het personage Pee-wee Herman.

“Gisteravond hebben we afscheid genomen van Paul Reubens, een iconische Amerikaanse acteur, komiek, schrijver en producer wiens geliefde personage Pee-wee Herman generaties kinderen en volwassenen blij maakte met zijn positiviteit, eigenzinnigheid en geloof in het belang van vriendelijkheid”, valt te lezen op de sociale mediakanalen van Reubens. “Paul vocht jarenlang dapper en privé tegen kanker met zijn kenmerkende vasthoudendheid en humor. Een begaafd en productief talent. Hij zal voor altijd in het komische pantheon en in onze harten voortleven als een dierbare vriend en man met een opmerkelijk karakter en vrijgevigheid van geest.”

Reubens begon zijn comedy- en toneelcarrière in de jaren ‘70. Later lanceerde hij de iconische Pee-wee Herman, een fictief personage in een kinderserie dat in veel te strakke kledij met zijn (levende) meubilair sprak. Pee-wee Herman werd een cultfiguur, waardoor Reubens in de opvolgende jaren uitsluitend als het personage in het openbaar verscheen. Later volgden ook enkele Pee-wee Herman-films.

Maar begin jaren ‘90 kreeg de reputatie van de kinderheld een stevige deuk. In 1991 werd hij gearresteerd in een pornobioscoop in Florida voor onfatsoenlijk gedrag. Door het schandaal nam Reubens een stapje terug van Pee-wee Herman en verscheen niet meer als het personage in het openbaar. Toen hij begin jaren 2000 klaar leek voor zijn comeback, kreeg zijn carrière een nieuwe knauw: bij een huiszoeking in 2002 vond de politie de pornoverzameling van Reubens. “Kinderporno” volgens de openbare aanklager, maar dat ontkent de man tot op vandaag ten stelligste. De zaak werd zonder gevolg geklasseerd, maar de imagoschade was onvermijdelijk.

© AP

Jarenlang moest hij zich tevredenstellen met bijrolletjes en stemmenwerk. Pas in 2010 zou hij opnieuw de iconische rol op zich nemen na een revival van The Pee-wee Herman-show en voor enkele andere projecten.

Pee-wee’s Big Holiday op Netflix (2016) werd zijn laatste film. Reubens had al enkele jaren kanker en overleed nu aan de gevolgen daarvan. “Accepteer alstublieft mijn verontschuldigingen voor het niet openbaar maken van waar ik de afgelopen zes jaar mee te maken heb gehad”, schreef Reubens in een verklaring die na zijn dood op Instagram werd geplaatst. “Ik heb altijd enorm veel liefde en respect gevoeld van mijn vrienden, fans en supporters. Ik heb zoveel van jullie allemaal gehouden en genoten van het maken van kunst voor jullie.”

(sgg)