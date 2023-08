Begin dit jaar leek het nog op sterven na dood, nu maakt Tupperware plotse comeback

Alhoewel de bekendste producent voor bewaardozen in april nog op sterven na dood was, lijkt ze nu een tweede adem gevonden te hebben. De laatste dagen ging de beurskoers bijna maal vier. Maar er schuilt een addertje onder het gras.

Een week geleden was één Tupperware-aandeel op de beurs amper 1,27 dollar waard, maar kijk gisteren steeg het aandeel naar 4,63 dollar. Of bijna vier keer zoveel. Helaas betekent dit niet ineens goed nieuws voor de liefhebbers van de kwaliteitsdoosjes. Het bedrijf zou wel eens het slachtoffer kunnen zijn van investeerders die er net op gokken dat het bedrijf ten onder zal gaan. Ongeveer 27 procent van de beschikbare Tupperware-aandelen wordt momenteel ‘geshort’ door speculanten. Het is niet de eerste keer dat een noodlijdend bedrijf op die manier gebruikt wordt door beleggers om snel winst te maken.

Volgens Business Insider waarschuwen analisten dat de recente stijging niet gebaseerd is op rationele of solide informatie en dat Tupperware nog steeds met ernstige uitdagingen te kampen heeft, zoals een 18 procent daling in de verkoop vorig jaar en een schuld van meer dan 700 miljoen dollar.

(nba)