“Je moet door die paar fouten heen kijken”: scheidsrechtersbaas begrijpt dat refs opslag vragen

Stephanie Forde, operationeel directeur van het Referee Department, betreurt de lichte penalty’s die op speeldag één werden toegekend. Maar dat moet losgekoppeld worden van de vraag van de scheidsrechters om opslag te krijgen, vindt ze. “Je moet door die paar fouten heen kijken, want anders is er nooit een goeie timing voor.”

Frank De Bleeckere liet het maandagavond in zijn wekelijkse terugblik al weten. Zowel OHL als Club Brugge sleepte een 1-1-gelijkspel uit de brand door vanaf de stip te scoren, maar de bal had nooit op de stip gemogen. Het contact in beide fases was veel te licht, zo gaf hij aan. Zijn collega Stephanie Forde is het daar helemaal mee eens. “Er zijn het afgelopen weekend heel lichte strafschoppen toegekend en dat betreuren we”, zegt ze. “Zeker omdat we voor het seizoen naar de clubs en de media hebben gecommuniceerd dat we die goedkope penalty’s wilden vermijden. Er zal altijd commotie zijn rond arbitrage, ook als er in een weekend zeven van de acht wedstrijden perfect gefloten zijn, maar we zullen erop blijven hameren dat de refs de nieuwe richtlijnen moeten volgen.”

Onder meer Rob Schoofs was niet tevreden met de strafschop die Club Brugge tegen KV Mechelen kreeg. — © BELGA

Dat de timing van de scheidsrechters om opslag te vragen ongelukkig is, vindt Forde echter onzin. “Dan is er nooit een goeie timing, want ik zeg het: er zullen altijd wedstrijdsituaties zijn die voer voor discussie opleveren. De arbitrage wordt nu eenmaal heel vaak als noodzakelijk kwaad gezien. Maar je moet door die paar fouten heen durven te kijken. Neem nu de play-offs van vorig seizoen. Daarin hebben onze refs het net zeer goed gedaan. Op een cruciaal moment in de competitie hebben ze prima gepresteerd. Dat wordt snel vergeten.”

“Constructieve gesprekken”

Het woord is nu aan de Pro League, want het zijn de clubs zelf die voor de vergoedingen en dus loonsverhogingen instaan. “We zijn momenteel in gesprek met de Pro League en de onderhandelingen verlopen constructief”, zegt Forde. Dieper wil ze er niet op ingaan, ze wil niet op de zaken vooruitlopen. Maar we horen wel bij het Referee Department dat ze de scheidsrechters volop steunen in hun verzoek. Ze ijveren er mee voor dat de salarissen van de 75 officials – assistenten incluis – aangepast worden op basis van de inflatie en indexatie, omdat ze oordelen dat dat de voorbije tien jaar niet meer is gebeurd, op een kleine aanpassing tijdens de covid-periode na.

Stephanie Forde in Tubeke, de thuisbasis van de VAR. — © Marc Gysens

Daarnaast vernamen we dat ze er mee voor pleiten om de VAR-vergoedingen marktconform te maken. Er komt namelijk steeds meer druk te liggen op de VAR, maar uit hun cijfers blijkt dat die in België amper 23 procent van de vergoedingen van een ‘veldscheidsrechter’ opstrijkt – 450 euro versus 2.000 euro bruto –, terwijl dat in de andere Europese landen gemiddeld bijna 50 procent zou zijn.