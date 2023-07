Ieper

De familie en vrienden van Dieter Sohier (23) zijn in rouw nadat hij maandagochtend het leven liet bij een treinongeval in Ieper. Vlak bij de plek van de aanrijding had de fervente amateurvoetballer nog de eerste match van het seizoen gevierd met zijn nieuwe ploeg. “Dit wil je gewoon niet meemaken.”