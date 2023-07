Zakaria El Ouahdi betreurt het dat RWDM zijn kansen niet kon verzilveren in openingsmatch tegen KRC Genk: “Volgende keer moeten ze er wél in”

RWDM heeft stevig gezweet tijdens zijn langverwachte comeback op het hoogste niveau. Offensief konden de Molenbekenaars vicekampioen Genk een paar keer pijn doen, ondanks de uiteindelijke nul op het scorebord, maar voor de verdediging ging het bij momenten allemaal wat snel. De hand van de nieuwe trainer, ex-topverdediger Cláudio Caçapa, is nog niet zichtbaar. “Hij is hier dan ook nog niet lang. We zullen ons sowieso moeten aanpassen voor de volgende wedstrijden”, reageerde Zakaria El Ouahdi.

El Ouahdi, de chouchou van het Molenbeekse publiek, viel bij zijn debuut in de Jupiler Pro League allesbehalve door de mand. De 21-jarige flankaanvaller heeft slechts twee seizoenen in 1B in de benen – en drie officiële wedstrijden voor Rupel Boom in het seizoen 2020/21 –, maar op basis van zijn debuutwedstrijd kunnen we alvast voorspellen dat de Marokkaanse belofteninternational ook op het hoogste niveau zijn mannetje zal kunnen staan. “Ik denk dat niemand zo’n nederlaag wil slikken”, antwoordde El Ouahdi op de vraag of de zware 0-4-nederlaag zijn eersteklassedebuut toch niet enigszins verpest had. “Maar ja, het was tegen Genk, een heel sterke ploeg. We moeten ermee leven.”

Zoals gezegd, RWDM kon zelf ook wel enkele kansen bij mekaar voetballen. Zo had Niklo Dailly kort voor de rust met wat meeval de 1-2-aansluitingstreffer kunnen maken. “We moeten op dit niveau optimaal gebruik maken van onze kansen, maar dat hebben we niet gedaan. Dat is onze eigen fout. Het betekent dat ze er volgende keer wél in moeten. Niklo met de bal op de lat, dat was al een kans. En dan mijn dribbel, waarna de keeper de bal perfect uit de hoek haalt... Het was niet héél goed getrapt, maar hij haalt hem er toch uit, dus het was toch in het kader”, aldus El Ouahdi, die het liever niet heeft over zijn individuele prestatie tegen Genk. “Het kan altijd beter. Nu heb ik het weliswaar over de ploeg. Als de ploeg niet gewonnen heeft, dan heb ik ook niet gewonnen en kan ik niet over mijn individuele kwaliteiten spreken. De volgende wedstrijd zal sowieso beter moeten zijn, en dan heb ik het opnieuw over iedereen.”

Pijnlijk ontslag

Niet alleen de supporters kregen pas maandagavond te horen dat RWDM niet verder ging met trainer Vincent Euvrard, ook de spelersgroep vernam pas zeer laat het verrassende nieuws. “Niemand van ons had verwacht dat de coach plotseling ontslagen zou worden. Wij hebben het ook maar op het laatste moment gehoord, vier dagen voor de competitiestart. Zijn ontslag doet pijn, want Vincent was mijn eerste coach in mijn profcarrière. Maar we moeten ermee leren leven, dat is voetbal. Ik denk dat ik dat nog geregeld ga tegenkomen in mijn carrière”, besefte El Ouahdi.