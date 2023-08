Dat Bea Van der Maat koos voor euthanasie twee jaar nadat ze de diagnose ALS kreeg, is geen verrassing voor Danny Reviers (63). Hij wéét wat ze doormaakte, want zelf heeft hij de ziekte – “de trage, progressieve vorm” – al 44 jaar. “Als je weet dat het elk moment gedaan kan zijn, maak je van elke seconde het allerbeste tot je vindt dat het genoeg is geweest.”