“Ze zijn helemaal echt”: Chinese zoo moet uitleggen dat hun beren geen mannen in een pak zijn

Een dierentuin in het Chinese Hangzhou heeft bevestigd dat hun Maleisische beren wel degelijk echte beren zijn. De zoo werd er namelijk van verdacht mannen in een berenpak te laten optreden als beer. Dat idee ontstond na een filmpje van een van hun beren dat heel wat reactie uitlokte.

Daarin is te zien hoe een honingbeer rechtop staat en de bezoekers lijkt te bestuderen. Ook het achterste van de beer is erg gerimpeld, waardoor heel wat mensen denken dat het om een kostuum gaat. Volgens de zoo is dat larie: “De Maleisische beer is de kleinste berensoort ter wereld. Het loshangende vel is een typisch kenmerk van de beren. Mensen begrijpen gewoon niet wie de beren echt zijn.” (tact)