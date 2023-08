Patrick genoot samen met zijn gezin van een deugddoende vakantie toen het noodlot toesloeg. — © if

Wat een zalige gezinsvakantie had moeten worden eindigde voor de Oost-Vlaamse Daisy Schollaert uit Baasrode in een nachtmerrie. Haar vriend Patrick van Peufflik (47) stootte zijn hoofd tegen een rots toen hij nietsvermoedend in het water dook. De man overleed ter plekke.