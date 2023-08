Nieuw Antwerps parkeerbeleid gaat vandaag van start

In de stad Antwerpen wijzigt het parkeerbeleid dinsdag drastisch, met name in de historische binnenstad. Op straat parkeren zal er in regel voorbehouden zijn voor bewoners en specifieke vergunninghouders, bezoekers moeten zich wenden tot parkeergarages, park-and-rides of alternatieve vervoersmiddelen. Bij de aankondiging enkele maanden geleden waren de reacties erg verdeeld.