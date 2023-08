Twee doden in Senegal bij betogingen na opsluiting van presidentskandidaat

Twee mannen zijn maandag omgekomen in Ziguinchor, in het zuiden van Senegal, tijdens betogingen na de aanklacht en opsluiting van de presidentskandidaat van de oppositie Ousmane Sonko. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt.

De lichamen van de twee mannen werden aangetroffen in Ziguinchor, de grootste stad in het zuiden van het land, waar Sonko burgemeester is, aldus het ministerie, dat de bevolking opriep om kalm en sereen te blijven. “Alle maatregelen worden genomen om de vrede en de rust in het land te bewaren.”