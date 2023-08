Zelfde wolkenkrabber in Moskou geraakt bij nieuwe droneaanval

Een wolkenkrabber in de Russische hoofdstad Moskou is opnieuw getroffen door een drone. Dat heeft burgemeester Sergej Sobjanin bekendgemaakt.

Verschillende drones werden in de nacht van maandag op dinsdag neergeschoten, zei hij op berichtendienst Telegram, maar “een ervan vloog in dezelfde toren van Moscow-City (zakenwijk, red.)” die zondag al geraakt werd.

De gevel van het gebouw raakte beschadigd op de 21ste verdieping, aldus de burgemeester. In een korte verklaring zei Sobjanin dat meer dan 150 vierkante meter beglazing vernield werd. Hij voegde eraan toe dat de hulpdiensten ter plaatse aan de slag zijn. Er zijn geen gewonden gemeld.

Volgens het Russische ministerie hebben luchtafweersystemen ook twee drones neergehaald in de regio Moskou. “Een andere drone is neergestort in Moscow-City nadat hij onschadelijk werd gemaakt door elektronische oorlogsvoering”, aldus nog het ministerie.

Het Russische ministerie van Defensie wijst naar Oekraïne voor de recentste aanval. Oekraïne doet er zoals gewoonlijk het zwijgen toe. De oorlog komt naar Rusland, naar zijn symbolische centra en militaire basissen, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski zondag nog na de vorige droneaanval op de wolkenkrabber in de zakenwijk.