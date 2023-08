Logo van Twitter-opvolger alweer neergehaald: “De eigenaar zal een boete krijgen”

Het grote logo van ‘X’, de nieuwe naam van Twitter, is na drie dagen alweer verwijderd van het dak van het kantoorgebouw van het sociale medium in San Francisco.

Het lichtgevende logo werd vrijdag op het dak van het gebouw geplaatst, tot ergernis van veel buurtbewoners die zich ergerden aan het felle licht – de stadsdiensten kregen 24 formele klachten binnen. Twitter beweerde dat de installatie slechts tijdelijk was, “voor een evenement”.

Maandag moest het (onvergunde) logo dan ook op bevel van het departement Bouwinspectie alweer verwijderd worden. “Vanochtend hebben inspecteurs toegekeken op de verwijdering van de structuur”, klinkt het. “De eigenaar zal een boete krijgen voor de installatie van een verlichte structuur zonder vergunning.”

Nieuwe naam

Pas een week geleden zette Musk de naamsverandering van Twitter naar X door. Intussen is de bekende blauwe vogel niet meer te zien op de website en in de app. Op het hoofdgebouw kwam een grote X. Musk kocht Twitter vorig jaar voor 44 miljard dollar. Volgens de nieuwe eigenaar was de naam Twitter niet meer passend, omdat hij de berichtendienst wil uitbreiden met tal van nieuwe functies, zoals audio, video en betaaldiensten.

De discussie over het oplichtende logo is het zoveelste conflict tussen Musk en de stadsdiensten van San Francisco, maar toch beweert de ondernemer dat hij het bedrijf niet zal verhuizen. Eerder werd de zetel van Tesla al naar Texas overgeheveld.