Zeker elf doden en bijna dertig vermisten door overstromingen in Peking

Tyfoon Doksuri, die afzwakte tot een storm, trekt sinds vrijdag van het zuidoosten van China naar het noorden. De eerste hevige regen in de regio viel zaterdag: in amper 40 uur viel er in de hoofdstad evenveel regen dan er gemiddeld in de hele maand juli valt. “Hevige regen eiste zeker elf doden en er zijn 27 personen vermist”, aldus de stedelijke autoriteiten.

In een vorige balans was er sprake van twee doden in het bergachtige district Mentougou, een van de ergst getroffen gebieden. Onder de slachtoffers is een brandweerman die deelnam aan de reddingsoperaties. Ook vier reddingswerkers van een ngo vielen in het water en zijn vermist.

© EPA-EFE

