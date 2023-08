Valencia heeft last van een rattenplaag en doet oproep aan fans

De Spaanse voetbalclub Valencia heeft in het legendarische Mestalla-stadion een probleem met ratten. De knaagdieren komen af op de lege omhulsels van zonnebloempitten, die moeilijk verwijderd kunnen worden. De club heeft daarom een oproep gelanceerd aan de fans om geen zonnebloempitten meer te eten in het stadion. Niet evident, want in Spanje zit dat er cultureel ingebakken.

Valencia zette speciale machines in om de kleine zonnebloempitomhulsels te verwijderen, maar die zorgden dan weer voor geluidsoverlast voor de buurtbewoners. En dus rekent de club op zijn supporters om de rattenplaag in te dijken. Zaterdag speelt Valencia vriendschappelijk tegen Aston Villa en dat wordt de eerste zonnebloempitvrije wedstrijd in Mestalla.

Valencia is niet de enige Spaanse (top)club die een probleem heeft met ratten. Afgelopen seizoen klaagden fans van FC Barcelona over ratten in Camp Nou, al wordt dat stadion nu gerenoveerd. Ook Real Sociedad nam al maatregelen tegen lege omhulsels van zonnebloempitten in het Anoeta-stadion.