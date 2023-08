Bekende activiste en Nobelprijs-winnaar Aung San Suu Kyi krijgt gedeeltelijk gratie in Myanmar

De gratieverlening maakt deel uit van de amnestie die de junta in Myanmar gaf aan meer dan 7.000 gevangenen ter gelegenheid van de boeddhistische vastentijd. “De voorzitter van de Staatsraad heeft gratie verleend aan Aung San Suu Kyi, die door de relevante rechtbanken is veroordeeld op grond van de mensenrechtenwet”, kondigde de Myanmarese televisie dinsdag aan.

Suu Kyi werd in 2021 afgezet bij een militaire staatsgreep. Het voormalige staatshoofd en Nobelprijswinnares werd veroordeeld tot 33 jaar detentie voor verschillende aanklachten, en zit sindsdien vast. Aanvankelijk stond ze onder huisarrest, later werd ze opgesloten in de gevangenis. Suu Kyi is slechts één keer in het openbaar gezien na de putsch op 1 februari 2021, tijdens haar rechtszaak. Vorige week werd ze volgens een vertegenwoordiger van haar politieke partij overgebracht van de gevangenis naar een regeringsgebouw.

Het pardon heeft betrekking op 5 van de 19 veroordelingen tegen haar. Het is dus niet meteen duidelijk of die zal leiden tot de vrijlating van Suu Kyi.

Sinds de staatsgreep woedt er een bloedig intern conflict in Myanmar. Daarbij vielen meer dan 3.000 doden en sloegen honderdduizenden inwoners op de vlucht.