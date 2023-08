‘Barbenheimer’ krijgt kritiek van Japanse Warner Bros: “Excuses aan wie zich beledigd voelt”

Barbie en Oppenheimer, twee compleet verschillende films, kwamen op dezelfde dag uit en worden wereldwijd vaak achtereenvolgens bekeken. ‘Barbenheimer’, werd het fenomeen onofficieel genoemd. Het wordt ook zo gepromoot door Warner Bros, behalve in Japan.

‘Oppenheimer’ is namelijk een biopic over de wetenschapper achter de atoombommen op Hiroshima en Nagaski, de twee Japanse steden waar de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog atoombommen lieten vallen. Dat die film gelinkt wordt aan Barbie, de roze wereld van Greta Gerwigs, wordt allesbehalve geapprecieerd in Japan. Volgens critici zorgt het er namelijk voor dat de ernstige feiten - waaronder de impact van de atoombom - gebagatelliseerd worden. Naar schatting zouden 140.000 van de 350.000 inwoners van Hiroshima omgekomen zijn bij de ontploffing op 6 augustus 1954. Minstens 74.000 mensen stierven toen Nagasaki drie dagen later werd gebombardeerd. Jaren later stierven nog duizenden mensen door de stralingen die toen vrijkwamen.

“We vinden de reactie van het officiële Amerikaanse account voor de film Barbie betreurenswaardig. We nemen dit heel serieus en vragen het hoofdkantoor in de VS passende maatregelen te nemen. We bieden onze excuses aan aan diegenen die beledigd zijn door deze onbezonnen acties”, klinkt het in een Tweet van Warner Bros Japan. Het bericht kwam er nadat Warner Bros VS een door een fan gemaakte meme had gedeeld waarop Oppenheimer acteur Cillian Murphy te zien was die Barbie-ster Margot Robbie op zijn schouders draagt met op de achtergrond een zee van vlammen. Daarbij stond te lezen dat het “een zomer wordt om nooit te vergeten”.