WK VROUWENVOETBAL. Nederland als groepswinnaar naar achtste finales na historische wedstrijd, VS als tweede door ondanks gelijkspel tegen Portugal

Nederland en de Verenigde Staten hebben zich dinsdag op de slotspeeldag in groep E op het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland geplaatst voor de achtste finales. Portugal en Vietnam zijn uitgeschakeld.

Historisch: grootste zege, jongste speelster en jongste doelpuntenmaker

Oranje sloot af met een 7-0 zege tegen Vietnam. Bij de rust stond het al 5-0 in het Nieuw-Zeelandse Dunedin. Voor het Nederlandse elftal is dit de grootste zege ooit op een kampioenschap. Nederland is met zeven punten groepswinnaar en ontloopt daardoor waarschijnlijk het lastige Zweden in de volgende ronde. Mogelijke tegenstanders zijn dan Italië, Zuid-Afrika en Argentinië.

Naast deze ruime zege schreven de Oranje Leeuwinnen nog drie keer geschiedenis. Wieke Kaptein mocht invallen na de rust en werd daarmee de jongste international ooit voor het Nederlandse vrouwenteam. De 17-jarige Kaptein liet al langer opmerken dat ze graag minuten wou maken in het team en door de grote voorsprong aan de rust kreeg ze haar kans om zich te tonen.

Wieke Kaptein. — © AFP

En dat is nog niet het laatste, want door de openingstreffer van Lieke Martens werd ze de eerste Nederlandse vrouw ooit die op drie WK’s kon scoren. Ook in 2015 en 2019 vond ze de weg naar de goal. De 20-jarige Esmee Brugts werd door haar twee doelpunten dan weer de jongste doelpuntenmaker ooit voor Oranje. Het was voor de Nederlandse vrouwen dus een ochtend vol records.

Lieke Martens. — © AFP

De VS ontsnapt aan uitschakeling

Het scheelde niet veel of de wereldkampioen van vorig jaar was al uitgeschakeld in de groepsfase. Na winst tegen Vietnam en gelijkspel tegen Nederland volstond een gelijkspel tegen Portugal om door te stoten naar de achtste finales. De VS kreeg goede kansen, maar het lukte hen maar niet om voorbij de Portugese verdediging te komen. In de blessuretijd kwam de VS er nog met de schrik vanaf na een schot tegen de paal van Capeta. Beide ploegen kwamen uiteindelijk niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Portugal.

De Verenigde Staten staan nu als nummer twee in de groep bij de laatste zestien. Ze sluiten ongeslagen af met vijf punten, eentje meer dan Portugal. Vietnam keert puntenloos en zelfs doelpuntenloos huiswaarts.