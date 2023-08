Ex-koning Juan Carlos voor derde keer in Spanje sinds ballingschap

De voormalige Spaanse koning Juan Carlos I heeft Spanje dinsdag verlaten, na zijn derde bezoek aan het land sinds hij in augustus 2020 in ballingschap ging in de Verenigde Arabische Emiraten.

De 85-jarige Juan Carlos stapte dinsdagochtend aan boord van een privéjet op de luchthaven van Vigo in Galicië. Zijn bestemming werd niet gespecificeerd. Toen hij eerder die ochtend het huis van zijn vriend Pedro Campos verliet, waar hij verbleef, vertelde hij journalisten dat hij “erg gelukkig” was en dat hij “snel” zou terugkeren naar Spanje, zonder een datum te noemen.

Juan Carlos verliet Spanje om zich in augustus 2020 in Abu Dhabi te vestigen, te midden van steeds gênantere onthullingen over zijn uitbundige levensstijl en de bron van zijn fortuin, en op een moment dat er net een gerechtelijk onderzoek tegen hem was ingesteld.

Het onderzoek en twee andere die daarop volgden, werden in maart 2022 door de Spaanse justitie verticaal geklasseerd, met name omdat de strafbare feiten waren verjaard en vanwege de immuniteit die Juan Carlos als staatshoofd genoot tot zijn troonsafstand in 2014.