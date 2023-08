Ineos geeft Vlaamse regering vier maanden om problemen met vergunning op te lossen: “Totaal onrealistisch”

Ineos wil dat de problemen rond de vergunning voor de miljardeninvestering in Antwerpen binnen de vier maanden worden opgelost. Een onmogelijke zaak, valt bij sommige Vlaamse ministers te horen. Maar Vlaams minister-president Jan Jambon sust: “Hoe sneller, hoe beter. Alles wordt in gereedheid gebracht”. De oppositie is minder enthousiast. Groen wil dat het Vlaams Parlement vervroegd samenkomt over dit dossier.