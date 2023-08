Vat met lijk aangespoeld op strand van Malibu

Het dobberende vat werd zondagnamiddag omstreeks 15 uur (lokale tijd) opgemerkt in een lagune door een onderhoudsman van het park waar het strand deel van uitmaakt, en met een kajak aan land gebracht. Maandagochtend bleek het vat alweer afgedreven, en opnieuw aan land gebracht door een redder. Die man opende het vat, en ontdekte daarin het lijk van een man.

Het is niet duidelijk waar het vat vandaan kwam, en wie het dodelijke slachtoffer is. “Het is mogelijk dat het tijdens het hoogtij vanop de oceaan de lagune is binnengedreven”, aldus Hugo Reynaga van het LA County Sheriff’s Office.

© AFP

