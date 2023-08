Brusselse topgangster maand na ontsnapping opnieuw gearresteerd in Mauritanië

Ibrahim Akhlal (links) was betrokken bij een spectaculaire overval op een goudtransport in Amsterdam — © rr

De Belgisch-Marokkaanse topgangster Ibrahim Akhlal (27) is een maand na zijn ontsnapping uit de gevangenis van Conakry in Guinee opnieuw gearresteerd in Mauritanië. De federale politie bevestigt berichtgeving van Het Laatste Nieuws over de arrestatie.

De arrestatie gebeurde door de lokale autoriteiten op 14 juli aan de grens van Mauritanië met Marokko, aldus de federale politie.

Akhlal stond internationaal geseind. Hij wordt onder meer door het Nederlandse gerecht verdacht van deelname aan een spectaculaire overval op een goudtransport in Amsterdam in mei 2021. Daarbij verdwenen goudstaven ter waarde van 12 miljoen euro. Hij moet in ons land ook 21 jaar celstraf uitzitten voor een reeks van vier brutale overvallen.

In maart 2020 slaagde Akhlal erin om te ontsnappen uit de gevangenis van Sint-Gillis. Eind vorig jaar slaagde het Belgische FAST-team erin om de man te traceren in het Afrikaanse Guinee. Hij werd opgepakt, maar begin juni slaagde hij erin om ook die gevangenis te ontvluchten nadat hij in de ziekenboeg van de gevangenis werd ondergebracht. Hij kon daarbij rekenen op de medewerking van enkele cipiers en medewerkers. Zes bewakers en verplegers werden om die reden ontslagen, maakte het ministerie van Justitie van Guinee nadien bekend.

Ons land zal zijn uitlevering aanvragen, klinkt het bij de federale politie.