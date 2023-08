Enige vervoersmiddel van Stefanie en haar kinderen aan hun deur gestolen: “Nieuwe bakfiets kopen? Dat kost me 6.400 euro”

Stefanie heeft weinig hoop om de gestolen bakfiets ooit nog terug te zien. — © if / if

Dieven gingen tijdens de nacht van zondag op maandag aan de haal met een elektrische bakfiets in de Hadewijchstraat in Assebroek. Opvallend: want de bakfiets stond op slot voor de deur. “Het moet geen evidente klus geweest zijn”, zegt Stefanie.

Beveiliging

Normaal gezien wordt de bakfiets dubbel beveiligd, met een gewoon slot en extra alarmslot. Maar door de hevige regenval zondagavond besloot Stefanie alleen het gewone slot te bevestigen aan de bakfiets. En toeval of niet: net die avond passeerden de dieven. “Mijn man vertrok maandagochtend rond 7.15 uur naar zijn werk toen hij de diefstal opmerkte. Onze buurvrouw wist ons te vertellen dat de fiets er om 1.30 uur ’s nachts nog stond.”

LEES OOK. Koppel komt terug van vakantie en ontdekt dat bakfiets van 5.000 euro gestolen is: “Met twee sloten vastgemaakt aan onze gevel”

Het gezin zit in zak en as na de diefstal. “We hebben geen auto”, zegt Stefanie. “We deden heel veel met de bakfiets: van boodschappen tot andere uitjes.” Ook de kinderen namen vaak plaats in de bakfiets. “Ons 3-jarig zoontje kan zelf nog niet fietsen, waardoor we hem dus vaak met de bakfiets vervoerden.”

Beperkt budget

Een splinternieuwe fiets kopen is geen evidentie voor het gezin. “Een nieuwe elektrische bakfiets kost al snel 6.400 euro, maar dan moet je ook nog eens drie weken wachten op het exemplaar. We kunnen niet zo lang zonder.“

Stefanie besloot daarom contact op te nemen met Bike World, waar ze de fiets drie jaar geleden kocht. “Na een bezoek aan Bike World Knokke belde ik naar de Brugse vestiging met de vraag of zij nog een fiets op stock hadden, want zoals voorspeld kampen we in Knokke met lange leveringstijden. Zij waren enorm meegaand en stelden zelf voor een testmodel aan verlaagd tarief te verkopen aan ons.”

Zaakvoerder Tom Feys is blij te kunnen helpen. “Het is zeker en vast niet iets dat we vaak doen. Stefanie nam contact op en toevallig hadden we net een testmodel op overschot. Eenmaal de testmodellen een aantal kilometers hebben gereden, worden zij vervangen. En dat komt nu net goed uit voor Stefanie.”

Nieuwe fiets

De diefstal mocht dan wel een domper zijn voor het gezin, dankzij de nieuwe fiets kunnen de zomerplannen van het gezin opnieuw doorgaan.“Onze vakantie is gered. We zijn heel dankbaar met hun aanbod, want de aankoop past net binnen ons beschikbaar budget.”

Of de gestolen bakfiets ooit nog boven water komt, betwijfelt Stefanie. “Het is niet de eerste bakfiets die in Assebroek gestolen werd.” En dat bevestigt ook de Brugse politie. “Er is geen plaag”, zegt Lien Depoorter van de Brugse politie. “Maar het klopt dat er half juli en zondagnacht twee bakfietsen gestolen zijn in de omgeving van Daverlo.”

De politie roept op om waakzaam te zijn, fietsen goed te sluiten en vooral aangifte te doen mocht je toch slachtoffer worden van een diefstal.