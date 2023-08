Nu enkel bewoners nog in de Antwerpse binnenstad mogen parkeren: welke parkings zijn er, en hoeveel kosten ze?

Met het nieuw parkeerbeleid in de Antwerpse binnenstad moeten heel wat automobilisten nu hun toevlucht zoeken in parkeergarages. Maar hoeveel parkings zijn er in dit gebied? Welke bedrijven baten ze uit? En wat zijn de tarieven? Een overzicht.

In onderstaande kaart hebben we 30 betalende parkings opgelijst in de zone waar de nieuwe regels gelden, maar ook enkele parkeergarages die er nét buiten liggen.

Van de betalende parkings op deze kaart beheert de stad Antwerpen er twee. De overige zijn in handen van zes verschillende bedrijven. Q-Park en Interparking hebben elk acht parkings. Indigo Parkings staat derde op deze lijst met zes parkings op de derde plaats. Daarna komt het bedrijf Antwerpse Parkings met vijf locaties. De groep MYPARK/EFFIA Belgium beschikt over twee parkings en APCOA bezit er één.

Verschil tarieven

De uurtarieven kunnen sterk verschillen van locatie tot locatie. Parkeren is het goedkoopst in de APCOA Parking Sint-Jansplein. Voor een uur betaal je 1,80 euro. De duurste parkeergarages zijn die van Q-Park Handelsbeurs. Daar betaal je 4,80 euro per uur.

Opvallend is dat de tarieven van parkings van hetzelfde bedrijf ook kunnen verschillen. Zo is er een verschil van 1,80 euro op het uurtarief van Q-Park Handelsbeurs (4,80 euro) en Q-Park Steendok (3 euro).

Voor langere bezoeken aan de binnenstad kan het soms voordeliger zijn om een dagpas te kopen. Interparking Horta heeft met 12 euro de voordeligste aanbieding. Bij de dagtarieven is Interparking Oudaen de duurste. Daar ben je 35 euro kwijt om er een hele dag te parkeren.