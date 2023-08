Raadkamer verlengt voorlopige hechtenis van ex-militair die premier De Croo bedreigde

Sam H., de Belgische ex-militair die in Noorwegen is opgepakt omdat hij premier De Croo zou hebben bedreigd, blijft nog minstens een maand in voorlopige hechtenis. Dat heeft de Brusselse raadkamer dinsdag beslist, zo meldt het federaal parket. Zijn advocaat had gevraagd om de man onder elektronisch toezicht te plaatsen, maar daar is de raadkamer niet op ingegaan. De verdediging kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer.

Sam H. had op vrijdagochtend 7 juli op sociale media een video gepubliceerd waarin hij vier kogels afvuurde op een foto van premier Alexander De Croo. Het Limburgse parket opende meteen een onderzoek, maar dat werd al snel overgenomen door het federaal parket, dat een onderzoeksrechter, gespecialiseerd in terrorisme, op het dossier zette. Het was bekend dat Sam H. met mentale problemen kampte en extreemrechtse sympathieën had. De man was ook als lid van een motorbende in aanraking gekomen met het gerecht.

Uiteindelijk bleek de ex-militair in Noorwegen te zitten. Daar werd hij nog diezelfde vrijdag opgepakt in een winkelcentrum in de hoofdstad Oslo, omdat hij dreigend gedrag vertoonde. Intussen was in zijn woning in de Roy de Blicquylaan in Leopoldsburg een grondige huiszoeking uitgevoerd, maar daarbij werden geen wapens, munitie of explosieven aangetroffen.

De onderzoeksrechter had een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen H. en op basis daarvan heeft Noorwegen de man vorige week donderdagavond aan België overgeleverd. Vrijdag werd hij verhoord door de federale gerechtelijke politie en vervolgens door de onderzoeksrechter. Die plaatse hem onder aanhoudingsbevel en stelde hem in verdenking voor voorbereiding van een terroristisch misdrijf en bedreiging om een terroristisch misdrijf te plegen.

Volgens de advocaat van Sam H., Mathias Swevers, was er van een plan om een aanslag te plegen op premier De Croo, of een andere persoon, helemaal geen sprake.