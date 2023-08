Na een nieuwe nederlaag tegen Inter: PSG kon in hun voorbereiding nog niet winnen zonder Mbappé

Japan kleurt dezer dagen blauw, want PSG is er op tournee. Ze werkten tijdens hun Japan Tour al drie oefenduels af, waarvan de Parijzenaars nog geen enkele konden winnen. Wie is er niet bij? Kylian Mbappé, die is door zijn transferperikelen thuis gebleven.

Dinsdag speelde PSG in Japan tegen Inter Milaan. PSG leek lange tijd te winnen na een goal van Vitinha in de tweede helft, maar het tij keerde in het voordeel van Inter. Negen minuten voor het einde van de wedstrijd bracht Sebastiano Esposito, de ex-speler van Anderlecht, de Nerazzurri langszij. Amper twee minuten later volgde er opnieuw een doelpunt van Inter. 2-1 werd de eindstand, opnieuw kon PSG zijn oefenduel niet winnen.

PSG tijdens hun oefenduel tegen Inter. — © REUTERS

Ook tegen Al-Nassr en Cerezo Osaka kon PSG niet winnen. Ze missen hun sterspeler Mbappé. De Franse spits mocht niet mee met zijn ploegmaats naar Japan door de transferperikelen die momenteel rond hem hangen. Vandaag is een symbolische dag in deze transfersaga. PSG zou hem een loyaliteitsbonus van 60 miljoen geven als hij op 1 augustus nog een speler was van de club. Er is nog geen akkoord over een mogelijke verlenging of transfer, Mbappé is vandaag dus nog wat rijker geworden.