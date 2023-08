Dit jaar al 2.159 procedures ingeleid tegen Fedasil

Sinds 1 januari 2023 zijn er voor de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel al 2.159 procedures ingeleid tegen Fedasil. Het overgrote deel van die procedures, 1.665, zijn éénzijdige verzoekschriften van asielzoekers die geen opvangplaats hebben gekregen. In 2022 waren er in dezelfde periode al 2.593 éénzijdige verzoekschriften ingediend, zo meldt de rechtbank dinsdag.

“Naast die 1.665 éénzijdige verzoekschriften zijn er ook 107 dagvaardingen in kort geding ingediend tegen Fedasil, en werden er 387 procedures ten gronde ingeleid”, zegt Pascal Hubain, persmagistraat van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel. “In dezelfde periode in 2022 ging het respectievelijk om 45 dagvaardingen in kort geding, en 78 procedures ten gronde. In 2023 heeft de Belgische overheid al 136 maal derdenverzet aangetekend tegen een beschikking die op éénzijdig verzoekschrift was uitgesproken, tegenover 52 maal in dezelfde periode in 2022.”

De arbeidsrechtbank houdt geen statistieken bij over het aantal beschikking die in het voordeel van de ene of andere partij wordt uitgesproken, maar in oktober vorig jaar klonk het meer dan 90 procent van de éénzijdige verzoekschriften die door asielzoekers werden ingediend, gegrond waren.

Asielzoekers die niet de opvang krijgen waar ze recht op hebben, kunnen naar de arbeidsrechtbank stappen om die opvang af te dwingen. In de loop van 2022 kloegen verschillende vluchtelingenorganisaties aan dat mensen die volgens alle internationale regels opvang zouden moeten krijgen, die opvang toch niet krijgen, onder meer omdat Fedasil voorrang zou geven aan families met kinderen, en mensen die voor het eerst asiel aanvragen, boven alleenstaande mannen en mensen die al eerder een asielaanvraag hebben ingediend in een ander Europees land. Vluchtelingenwerk voorzag daarom een juridische permanentie aan de poort van het Klein Kasteeltje, zodat een advocaat voor elk individu dat geen opvangplaats kreeg, naar de rechtbank kon stappen.