Voor het eerst in drie weken geen extreem brandgevaar meer in Griekenland

De Griekse civiele bescherming schat het risico op natuurbranden voor woensdag voor de meeste regio’s in Griekenland als gering in. Het is de eerste keer in bijna drie weken dat de kaart met bosbrandprognoses niet overwegend oranje of zelfs rood kleurt. Alleen op het schiereiland Peloponnesos, rond de hoofdstad Athene en in de zuidelijke helft van het eiland Evia is er nog een verhoogd risico op vuurhaarden.

Na wekenlange hete temperaturen die gepaard gingen met veel wind - twee factoren die de vele brandhaarden in Griekenland in de kaart speelden - zakken de maxima de komende dagen tot ongeveer 30 graden en blijft ook de wind gematigd.

De grote vuurhaarden zijn intussen onder controle, al woeden er hier en daar nog kleinere natuurbranden. Dat is onder andere het geval op Kreta en in de regio Attica in de buurt van Athene.

In de voorbije maand is in Griekenland naar schatting 43.000 hectare natuur in vlammen opgegaan bij in totaal 1.470 natuurbranden. Veel plaatsen moesten uit voorzorg worden geëvacueerd, onder andere ook grote delen van het populaire vakantie-eiland Rhodos. Bij de branden kwamen zeker vijf mensen om het leven, onder wie twee inzittenden van een blusvliegtuig dat neerstortte tijdens bluswerkzaamheden.