Te veel vissen, te veel zand, of te veel Spanjaarden in Spanje: ook deze zomer zijn er weer bizarre klachten van toeristen

Van “te veel vissen in de zee” tot “te veel Spanjaarden in Spanje”. In de zomer duikt een lijstje met absurde klachten van vakantiegangers weer op. En hoewel het een oorspronkelijk Brits lijstje is, schrikken ook Belgische touroperators vaak van wat ze soms te horen krijgen.

De lijst met negentien absurde klachten, in 2009 gemaakt door de Britse krant The Telegraph in samenwerking met Thomas Cook en de ‘Association for British Travel Agents’ , wordt al sinds jaar en dag gretig gedeeld op sociale media, vooral tijdens de zomervakantie. De klachten zijn uiteenlopend maar één ding hebben ze gemeen: ze klinken allemaal ongeloofwaardig. En toch zijn ze allemaal echt.

“Het duurde 9 uur om van Jamaica naar Engeland te vliegen terwijl Amerikanen er maar 3 uur over deden. Dat is niet eerlijk”, aldus een klacht. “Het is ontzettend lui van de lokale supermarkt om tussen de middag te sluiten. Ik moet vaak tijdens de siësta wat kopen, dit zou verboden moeten worden”, aldus een andere.

LEES OOK. Jarenlang geïsoleerd door dictatuur, nu dé vakantiehotspot bij Belgen: “En dat op slechts twee uur vliegen”

Ook Belgische touroperators krijgen zulke klachten al eens te horen.“We houden geen officiële lijst bij, maar dit jaar hoorden we toch al enkele grappige klachten”, zegt Sarah Saucin, woordvoerder bij TUI. Zo klaagde een koppel deze zomer dat het bed te groot was tijdens hun reis. “Ook de kamer was te groot. Dat zorgde er voor de vakantiegangers blijkbaar voor dat het ‘moeilijk was om een romantische vakantie te hebben’ ”, zegt Saucin.

Te veel vissen in de zee – dat ook op het lijstje van The Telegraph staat – was ook al een van de klachten dit jaar bij TUI. “Blijkbaar werden ze daar niet over geïnformeerd voor ze op reis vertrokken en maakte dat het zeer onaangenaam om te zwemmen.” En ook de kleur van het zand zorgt al eens voor discussie. “Volgens een klacht kwam de kleur niet exact overeen”, aldus Saucin. Of de vakantieganger in kwestie de brochure op het strand legde ter vergelijking, is niet geweten.

Flaters in het reistheater, Mario De Wilde, Uitgeverij Zorro.

Compensatie

Volgens Mario De Wilde, die zo gefascineerd was door het fenomeen dat hij ze bundelde in het boek ‘Flaters in het reistheater’, worden de klachten met de jaren erger. “Tegenwoordig kan iedereen het via sociale media doen. Toeristen worden vindingrijker en willen allemaal inspecteurtje spelen”, vertelt hij. En dat doen ze niet zomaar: “Ik hoorde ooit van een dame die een stukje uit de tapis plein had gesneden van haar hotelkamer en dat had meegenomen naar het reisagentschap om aan te tonen hoe vuil het was. Dit toont aan hoe ver mensen gaan om iets te staven én om hun geld terug te krijgen. Want daar gaat het volgens mij vooral over: terugbetalingen.”

Voor een absurde klacht, die ook al bij TUI gehoord werd dit jaar, kreeg een Britse vrouw zelfs een compensatie aangeboden. De klacht in kwestie: te veel Spanjaarden in Spanje. Tijdens haar vakantie in Benidorm in 2018 kwam Freda Jackson namelijk heel wat Spaanse toeristen tegen, van wie ze zei dat ze onbeschoft waren. “Het entertainment in het hotel was helemaal gericht op de Spanjaarden. Waarom kunnen de Spanjaarden niet ergens anders op vakantie gaan?”, zei ze toen aan de Britse media. Omdat ze ook niet op de gewenste verdieping kon logeren, kreeg de vrouw die met Thomas Cook op reis was, een voucher aangeboden.

LEES OOK. Te warm in het zuiden, dus trekken we volop naar Denemarken op vakantie: “In een huizeke met airco gaan zitten, vind ik wat onnozel”