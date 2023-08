Ook Tottenham meldt zich voor Gift Orban (AA Gent)

Gift Orban (21) is hot. Met Lens en Lille klopten al mooie clubs aan, maar Tottenham: da’s toch nog iets anders. Ook de Engelse topclub is geïnteresseerd in de Gent-spits en heeft zich gemeld bij zijn entourage.

Bij Tottenham houden ze uiteraard rekening met een vertrek van aanvalsleider Harry Kane (30), aangezien Bayern München aan diens mouw trekt. De Spurs zijn dan ook zelf volop op zoek naar een nieuwe (of desnoods extra) spits en Orban is een belangrijke naam op de lijst.

Na zijn 20 goals in amper 22 matchen na de winterstop komt Orban uit een fantastisch seizoen en hij is prima aan het nieuwe seizoen begonnen. Zowel in de Conference League tegen Zilina als in de competitie-opener tegen KV Kortrijk stond hij aan het kanon. Dat Hein Vanhaezebrouck hem graag zou houden, hoeft geen betoog, maar zeker nu clubs als Tottenham in de dans springen, beseffen ze bij Gent dat dat niet makkelijk wordt. Als Orban, die tot 2027 vastligt, uiteindelijk toch vertrekt, hopen ze bij de Buffalo’s alleszins een recordbedrag uit de brand te slepen. Dat staat nu op naam van Jonathan David (23), die voor 27 miljoen naar Lille trok. Daar komt wel nog 4 miljoen bij als David ooit een transfer maakt.