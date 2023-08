Ieper/Wervik

“We zijn kapot.” Het is dinsdag 17 uur. De normale werkdag van Dieter Wallays en Jeffrey Degraeve zit erop, maar het duo van Iepers bedrijf Autoglass Clinic is uitermate vermoeid na een snelle trip tot in Italië en Frankrijk om Vlaamse slachtoffers van de felle hagelbui te helpen. “Slapen? Twee uurtjes in onze camionette, want een tent opzetten is tijdverlies.”