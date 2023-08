“Birkenstock mogelijk vanaf september op de beurs”

Investeringsfonds L Catterton, eigenaar van het bekende merk, wil volgens het financiële persagentschap Bloomberg vanaf september een beursgang op de beurs van New York. Het zou daarvoor in gesprek zijn met zakenbanken Goldman Sachs en JPMorgan. Volgens ingewijden zou het bedrijf op meer dan acht miljard dollar gewaardeerd worden.

Birkenstock, bijna 250 jaar geleden opgericht, is een topmerk geworden dat samenwerkt met luxenamen als Dior, Manolo Blahnik en Valentino. In de Verenigde Staten worden de sandalen sinds 1966 verkocht.

Twee jaar geleden nam L Catterton, een partnerschap waartoe ook luxegoederenproducent LVMH van Bernard Arnault behoort, Birkenstock over. De transactie was volgens analisten 4 miljard euro waard.

Birkenstock heeft zijn hoofdkwartier in Linz am Rhein in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, en stelt 5.500 mensen tewerk. Het bedrijf zweert erbij zijn schoenen in Duitsland te produceren en investeert sterk in zijn Duitse sites, onder meer in een fabriek ter waarde van 120 miljoen euro in Pasewalk, ten noorden van Berlijn.