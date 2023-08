“Oog om oog, tand om tand. Getekend: de Wreker”: de klopjacht op de moordenaar die brieven naar de krant schreef

“Oog om oog. Tand om tand.” Die mysterieuze boodschap vonden speurders bij het lichaam van de vermoorde Celina De Schrijver (68) in Denderleeuw. Het leidde tot een klopjacht op een wraakzuchtige moordenaar, die brieven naar de krant schreef. Het is het verhaal van een afrekening tussen supergangsters, over twintigjarige wrok, en een assisenproces met een derderangsacteur.