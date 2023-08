Waar komt de ‘komkommertijd’ vandaan? Waarom je je komkommers in het verkeerde schap koopt. En hoe komt het dat ze er in Italië anders uitzien?

Het valt niet meer te ontkennen, het is komkommertijd. Waar komt dat woord eigenlijk vandaan? En als we dan toch bezig zijn: wat kunnen we nog vertellen over de komkommer?

Eigenlijk is het fruit!

We eten komkommer als groente, maar eigenlijk is het fruit. Net zoals zijn neefjes courgette en pompoen. Het is fruit omdat het de vrucht is van een komkommerplant. Zoals een appel de vrucht is van een appelboom. Maar blijf hem toch maar gebruiken in de salade en niet in de fruitsla.

Jaja, augurken zijn zure komkommers!

Augurken zijn eigenlijk gewoon zure komkommers, maar ook niet helemaal. Ze zijn allebei afkomstig van de cucumis sativus, de moeder van de komkommerfamilie, maar augurken zijn kleinere, smaakloze varianten die hun typische smaak krijgen omdat ze gepekeld zijn. Hun schil is ook dunner dan de komkommer die we meestal rauw eten. In het Duits heet een komkommer trouwens Gurke, een augurk is dan weer Gewurzgurke.

Perfect voor een frisse adem!

Test het eens na een maaltijd in de pitabar. Een paar minuten een schijfje komkommer tegen het verhemelte houden, zou de meeste bacteriën doden en je lookbek – excuus je adem – weer fris maken. Het plakje blijft niet zo vervelend tussen je tanden zitten zoals kapotgebeten koffiebonen, dat andere middeltje.

Bijna enkel water!

Een komkommer bestaat voor 95 procent uit water. Hij is dus goed om je lichaam te hydrateren, zeker in de zomer. Maar hij bevat ook gezonde voedingsstoffen en vezels. 300 gram komkommer is goed voor 45 calorieën, niets van vetten en een injectie van onder meer vitamine c, kalium en magnesium. De komkommer kan trouwens ook je lichaamstemperatuur naar beneden halen. Vandaar de Britse spreuk ‘cool as cucumber’.

Hij komt uit Azië!

De meeste komkommers groeien tegenwoordig in Afrika, zeker in het wild. Maar aan de Ludwig-Maximilians-Universität in München hebben ze ontdekt dat het een Aziatische vrucht is. Keizers en ontdekkingsreizigers brachten de komkommer de wereld rond.

De langste was de zwaarste niet!

De komkommer is een bron van records. De langste? 113 centimeter. De zwaarste? 12,9 kilogram. De Brit Norman Johnson sneed een komkommer van 30 centimeter in 13 seconden in 264 sneetjes. Een wereldrecord! Een vrucht van dezelfde lengte werd door zijn landgenote Leah Shutkever in 27,16 seconden naar binnen gespeeld. En een Amerikaan slaagde erin om in 1 minuut 127 komkommers te plukken uit een moestuin.

Kleermakers bedachten de komkommertijd!

Onze term komkommertijd – de periode waarin weinig nieuws te rapen valt – komt van het Engels. Het waren Britse kleermakers die lang geleden voor het eerst ‘cucumber time’ gebruikten om een periode te beschrijven waarin er minder werk voor hen was. Een periode die toevallig samenviel met de komkommeroogst in de zomer. Intussen noemen ze dat daar ‘taylor’s holiday’.

In Italië hebben ze ‘puistjes’!

Het is je vast al opgevallen in Toscane of aan het Gardameer. De komkommers zien er daar helemaal anders uit. Ze zijn donkerder, en er lijken puistjes op te staan. Even lekker, maar een andere soort. Als je er wil kopen: de variëteit heet cetrolio. Er zouden wereldwijd 395 verschillende soorten komkommer zijn.

Niet in elke gin-tonic!

Het lijkt hip om een schijfje komkommer in een gin-tonic te gooien, maar dat is meestal geen goed idee. Zo’n schijfje past namelijk niet bij elke gin. Bij de populaire Hendrick’s Gin is het wel gepast. Bij de distillatie van die drank worden elf ‘botanicals’ gebruikt, waaronder rozenblaadjes en komkommer. Een extra vers schijfje versterkt de smaak.