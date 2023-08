Drie gewezen dansers dienen klacht in tegen Lizzo: “Hoe ze haar dansers behandelt, gaat in tegen alles waar ze publiek voor staat”

Body positivity, oftewel: voel je goed in je lichaam, hoe het er ook uitziet. Geen popster waar dat meer mee vereenzelvigd wordt dan met Lizzo. Maar dat is niet terecht, beweren drie gewezen dansers van de 35-jarige Amerikaanse. “De schokkende manier waarop Lizzo en haar management hun dansers behandelen, gaat in tegen alles waar zij publiek voor staat”, staat te lezen in hun aanklacht. “Ze sprak dansers aan op hun gewicht en behandelde hen op een manier die niet alleen illegaal maar ook absoluut demoraliserend was.”

Crystal Williams, Arianna Davis en Noelle Rodriguez werkten lange tijd als danseres voor Lizzo - echte naam Melissa Viviane Jefferson - en halen in hun klacht onder meer een avond aan in de Amsterdamse club Bananenbar. Afterparty’s bijwonen was niet verplicht door Lizzo, zo beweren zij, maar als je niet meeging daalde je gevoelig in haar achting. Die bewuste avond in januari van dit jaar, na een concert in de stad, zou Lizzo heel wat van haar dansers onder druk gezet hebben om naakte strippers aan te raken, dildo’s te vangen die zij vanuit hun vagina lanceerden en bananen op te eten die de strippers in hun vagina gestopt hadden, aldus de aanklacht. “Dan gaf Lizzo mevrouw Davis plots veel aandacht en zette ze haar onder druk om de borsten van een van de naakte vrouwen aan te raken”, klinkt het. Toen die weigerde, begonnen Lizzo en anderen haar uit te jouwen. “Toen ze bleef aandringen en na drie weigeringen, heeft ze het toch gedaan.” Toen Davis dat deed, zou ze uitgelachen zijn door de hele groep.

Auditie

Toen Davis niet veel later door Lizzo ontslagen werd, zou die ook ongepaste opmerkingen gemaakt hebben over het gewicht van de danseres. Die beschuldigt haar dan ook van bodyshaming. Nochtans is dat laatste iets waar Lizzo publiek fel tegen tekeer gaat. Toen Rodriguez daarna vroeg waarom Davis ontslagen was zou de zangeres “de bedoeling gehad hebben om geweld te gebruiken”, staat nog in de aanklacht.

Op 26 april verloor Williams haar job, en de enige aanleiding daarvoor was volgens de dansers dat zij tegen Lizzo was ingegaan toen die beweerd had dat de dansers dronken voor optredens. Een dag eerder had de zangeres de hele groep verplicht om opnieuw auditie bij haar te doen, waardoor ze allemaal 12 uur lang moesten repeteren om weer in de gratie te komen. Het illustreert volgens Davis en haar ex-collega’s hoe respectloos Lizzo met hen omging. Davis getuigt in de aanklacht dat ze tijdens de repetitie zo bang was dat ze in haar broek deed.

Religie

Ook Shirlene Quigley, de aanvoerder van het team dansers van Lizzo, wordt met de vinger gewezen. Die zou dansers uitgescholden hebben als ze seks hadden voor het huwelijk, zou “elke gelegenheid aangegrepen hebben om haar religie op te dringen” en ook in interviews, op sociale media en in het openbaar verklapt hebben als dansers nog maagd waren. Volgens de aanklacht overtrad zij daarmee de wet tegen religieuze intimidatie in de staat Californië.

De voormalige dansers beweren dat die vijandelijke sfeer ook in de tv-show Watch out for the big grrrls van Lizzo aanwezig was. Deelnemers zouden toen blootgesteld zijn aan seksueel ongepaste zaken op de werkplek, sommigen zouden zelfs onder druk gezet zijn om deel te nemen aan een naakte fotoshoot.

Lizzo is een van de meest succesvolle zangeressen van haar generatie. Haar eclectische mix van rap, pop en r&b bezorgden haar al concerten in de grootste zalen en op de grootste festivals en haar platen worden wereldwijd miljoenen keren gestreamd. Vanuit haar team kwam nog geen reactie op de beschuldigingen.