Liverpool-coach Jürgen Klopp maakt zich zorgen over koopwoede Saudische clubs: “UEFA of FIFA moet oplossing vinden”

Op de vraag hoe groot de invloed van Saudi-Arabië op de transfermarkt is, antwoordde Klopp duidelijk: “Die is gigantisch op dit moment”, aldus de Duitser bij BBC. “En het ergste is dat de transfermarkt daar drie weken langer open is. Dat gaat ons hier in Europa niet helpen.”

Vervolgens richtte de Liverpool-coach zich tot de overkoepelende voetbalfederaties. “De UEFA of FIFA moet hier een oplossing voor vinden, want nu weten we simpelweg niet wat er nog gaat gebeuren.”

© AFP

Liverpool zag deze zomer al vijf middenvelders vertrekken: Naby Keïta, James Milner en Alex Oxlade-Chamerlain vertrokken transfervrij, Jordan Henderson en Fabinho werden weggekocht door Saudische clubs. Kapitein Henderson trekt voor 14 miljoen euro naar Al-Ettifaq, Fabinho voor meer dan 46 miljoen naar Al-Ittihad.

Ter vervanging willen The Reds heel graag onze landgenoot Roméo Lavia binnenhalen. Southampton vraagt wel meer dan 50 miljoen euro voor de 19-jarige Rode Duivel. Liverpool kreeg volgens het goed geïnformeerde Sky Sports al twee keer een ‘njet’.

