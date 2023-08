België weigert nieuwe F-35A gevechtstoestellen omdat die technisch nog niet voldoen

Door problemen bij producent Lockheed Martin zit er vertraging op de invoering van nieuwe software en schermen. Ook de VS weigeren nieuwe opgeleverde F-35 toestellen. Defensie verwacht nu dat de Belgische toestellen met een vertraging van minimum zes maanden zullen opgeleverd worden.

Ons land heeft 34 F-35A vliegtuigen aangekocht. De toestellen zijn momenteel in productie en in de komende weken zullen de eerste exemplaren op de eindmontagelijn staan. “Op basis van de huidige planning zal de hardware klaar zijn tegen december 2023. De certificatie en kwalificatie van de software en de uiteindelijke oplevering van het vliegtuig hangen af van de resultaten van de testcampagne en worden momenteel ingeschat op het tweede kwartaal van 2024”, aldus Defensie aan VRT NWS.

Dat betekent dat ook de opleiding van de Belgische piloten (in de VS) hierdoor later start dan gepland. Volgens Defensie zou, indien de vertraging tot een aantal maanden beperkt blijft, dit geen impact hebben op de uiteindelijke graduele operationele opbouw. Dat bevestigt ook de woordvoerder van de minister aan Belga.