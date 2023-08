Poll van New York Times voorspelt nek-aan-nekrace als Trump en Biden het opnieuw tegen elkaar opnemen bij presidentsverkiezingen

Als voormalig Amerikaans president Donald Trump en huidig president Joe Biden het bij de presidentsverkiezingen van november 2024 opnieuw tegen elkaar zouden opnemen, lijkt het een nek-aan-nekrace te worden. Toch zou Biden net iets steviger in zijn schoenen staan. Dat blijkt uit een poll van de New York Times en Siena College.

Volgens de poll zouden de twee bij een revanche van de presidentsverkiezingen van 2020 elk 43 procent halen. Toch is Biden licht in het voordeel. Zo zou zo’n 14 procent van de kiezers die zich achter geen van beide kandidaten scharen, overhellen naar Biden. Als de twijfelende kiezers op dezelfde kandidaat zouden stemmen als in 2020, dan haalt Biden 2 procentpunt meer dan Trump, respectievelijk 47 procent en 45 procent.

In 2020 versloeg de Democraat Trump met amper 4,5 procentpunt verschil, wat neerkomt op 7 miljoen stemmen. Die kiezersmeerderheid vertaalde zich echter in een flinterdunne marge in sleutelstaten als Wisconsin, Arizona, Pennsylvania en Georgia.

Uit de peiling blijkt nog dat de steun van de Democraten voor Biden verstevigt. Velen hoopten dat hij het stokje zou overdragen aan een jonger, dynamischer figuur, maar ondertussen scharen heel wat Democraten zich achter zijn herverkiezing.

Toch ziet het er niet helemaal rooskleurig uit voor de president. Hoewel zijn reputatie al verbeterd is en het rustig is in de Amerikaanse samenleving, blijft Biden onpopulair bij het kiespubliek dat pessimistisch is over de toekomst van het land. Zijn populariteitsscore bedraagt slechts 39 procent.

Nog verontrustend voor de Democraten is dat Trump een overweldigende voorsprong heeft op de andere Republikeinse presidentskandidaten. En dat terwijl hij de eerste voormalige president is die strafrechtelijk wordt aangeklaagd. Bijna geen enkele kiezer die in 2020 voor hem stemde lijkt hem af te vallen. Hij blijft populair bij witte mannelijke kiezers zonder universitair diploma. Verder stijgt zijn populariteit bij kiezers met een laag inkomen en minderheden, zoals latino’s.