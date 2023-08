Daouda Peeters is helemaal terug nadat zeldzame zenuwziekte zijn voetbalcarrière heeft bedreigd: “Elke dag raakte een groter deel van mijn lichaam verlamd”

Peeters. — © Juventus FC via Getty Images

Daouda Peeters (24) wordt dit seizoen door Juventus uitgeleend aan FC Südtirol, een Italiaanse tweedeklasser. Peeters is helemaal terug na een lijdensweg die bijna anderhalf jaar duurde. Na een zeldzame zenuwziekte, met tijdelijke verlamming tot gevolg, moest hij letterlijk alles opnieuw leren. “Maar uiteindelijk mag ik niet klagen, want het is allemaal nog relatief goed gelopen.”