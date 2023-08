Genk-coach Wouter Vrancken voor belangrijke Champions League-voorronde tegen Servette: “Groepsfase is geweldige motivatie”

Racing Genk wil de goede lijn van tegen RWDM doortrekken in de terugwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League tegen het Zwitserse Servette Genève. Het ontvangt de Zwitserse vicekampioen woensdagavond (19u) in de eigen Cegeka Arena na het 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd.

“Ik heb geen stress gevoeld tijdens de training en de spelers willen alles geven om zich te kwalificeren”, vertelde Genk-trainer Wouter Vrancken dinsdag tijdens een persconferentie. “De spelers moeten niet denken aan prestige. Iedereen wil op het hoogst mogelijke niveau spelen en in dit geval betekent dat de groepsfase van de Champions League. Het is een geweldige motivatie om alles te geven.”

Vrancken is niet van plan om zijn tactisch plan te veranderen. “Onze speelstijl zit al sinds vorig seizoen in ons DNA en het is zo dat willen we spelen. De spelers zijn klaar voor elk scenario, ook al gaat het in dit soort wedstrijden altijd om de details. We zullen er klaar voor moeten zijn.”

© Dick Demey

De Genkies hielden zaterdagavond al schietoefeningen op het veld van promovendus RWDM en met een 0-4 zege kenden ze een meer dan geslaagde generale repetitie op de belangrijke terugwedstrijd van woensdag. Servette kwam zaterdag in eigen huis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen FC Zürich, nadat ze op de openingsspeeldag met 1-3 hadden gewonnen bij Grasshoppers.

Mits succes tegen Servette Genève volgt in de derde voorronde een duel met de Schotse vicekampioen Rangers FC, de nieuwe club van voormalig Genk-spits Cyriel Dessers. Om in de poulefase te geraken, moet daarna nog de play-offronde overleefd worden. Sneuvelt Genk tegen Servette, dan speelt het in de derde voorronde van de Europa League tegen het Griekse Olympiakos.