Donald Trump wordt aangeklaagd in onderzoek naar verkiezingscampagne van 2020, speciaal aanklager wil snel proces

De vorige Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag (plaatselijke tijd) aangeklaagd in het onderzoek naar pogingen om de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden. Dat besliste een jury in een federale rechtbank in Washington D.C., op basis van tenlasteleggingen van de speciaal aanklager in de zaak, Jack Smith.

Trump wordt aangeklaagd voor samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen, samenzwering om een officiële procedure te belemmeren, belemmering van en poging tot belemmering van een officiële procedure en samenzwering tegen rechten. “Ondanks zijn nederlaag was hij toch vastbesloten om aan de macht te blijven”, zei speciaal aanklager Jack Smith na de bekendmaking. Hij noemde het gedrag van de president “een poging om een fundament van de Amerikaanse overheid te ondermijnen”.

In de aanklacht is volgens lokale media sprake van zes samenzweerders, van wie de namen niet bekend zijn. Volgens Amerikaanse media bestaat er weinig twijfel over hen. Het gaat om Rudy Giuliani (diens advocaat bevestigde het ook al, nvdr), John Eastman, Sidney Powell, Jeffrey Clark, Kenneth Chesebro en James Troupis. Vijf van die zes zijn gewezen advocaten van Trump, Clark werkte dan weer op het departement Justitie onder de toenmalige president.

Volgens de aanklacht probeerde Trump legitieme stemmen te negeren om de resultaten van de stembusgang te ondermijnen. Komende donderdag moet Trump in de zaak voor de rechter verschijnen. Daar zal hem al gevraagd worden of hij schuldig dan wel onschuldig pleit. Af te leiden aan de reactie van de oud-president voor de aanklacht een feit werd, meent die dat het om een heksenjacht gaat en houdt hij vol niets verkeerds te hebben gedaan.

Bestorming Capitool

De aanklacht is het resultaat van een grootschalig onderzoek door Smith naar de gebeurtenissen na de presidentsverkiezingen van 2020, die door Joe Biden gewonnen werden, en de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Een federale jury luisterde maandenlang naar tientallen getuigen, onder wie Trumps voormalig advocaat Rudy Giuliani en oud-stafchef Mark Meadows. Onderzoekers ondervraagden gouverneurs en lokale verkiezingsfunctionarissen in felbevochten staten zoals Arizona, Georgia, Michigan en Wisconsin.

Na de stembusslag in november 2020 weigerde Trump de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden te erkennen. Sindsdien houdt hij, zonder enig bewijs, vol dat hij zijn herverkiezing door bedrog is misgelopen.

Tweede aanklacht

Het gaat al om de tweede federale aanklacht door Smith tegen het voormalige staatshoofd zijn. Eerder beschuldigde de speciaal aanklager hem in een andere zaak al van het illegaal achterhouden van vertrouwelijke overheidsdocumenten. Daarnaast werd Trump in maart in New York ook aangeklaagd voor de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels.

Zelf ontkent Trump alle aanklachten en noemt hij de procedures tegen hem pogingen van zijn tegenstanders om hem uit het Witte Huis te houden. Hij wil zich bij de verkiezingen van 2024 opnieuw kandidaat stellen en geldt als grote favoriet bij de Republikeinse voorverkiezingen. Het heersende vermoeden is dat die aanklacht Trump nog een duw in de rug zal geven om de kandidaat van de Republikeinen te worden. Veel van zijn kiezers delen zijn mening immers dat hij de waarheid spreekt en dat er inderdaad een heksenjacht tegen hem gevoerd wordt.

Vlak voor de nieuwe aanklacht bekendraakte, had Trump op het door hem opgerichte socialemediaplatform Truth Social al aangekondigd dat die er aan zat te komen. In zijn berichte noemde hij Smith “krankzinnig” en hekelde hij de timing van de aanklacht, in het midden van de verkiezingscampagne.

Snel proces

Speciaal aanklager Jack Smith wil dat er snel een proces komt tegen Trump. “In dit geval zullen mijn diensten streven naar een spoedig proces, zodat onze bewijzen in de rechtbank getest en beoordeeld kunnen worden door een jury”, verklaarde Smith.

“De aanval op de hoofdstad van onze natie, in januari 2021, was een ongeziene aanval op de zetel van de Amerikaanse democratie”, zo zei Smith in een verklaring voor journalisten. De aanval werd “aangewakkerd door leugens” van Trump in verband met de verkiezingsuitslag, benadrukte de speciaal aanklager.

Reacties

In de Democratische en Republikeinse kampen wordt grotendeels zoals verwacht gereageerd op de vervolging van Trump. Verschillende Republikeinse volksvertegenwoordigers doen de aanklacht van de hand als bewijs van een partijdige justitie en als een afleiding voor de problemen van Hunter Biden, zoon van de Democratische president Joe Biden. Die hangt een rechtszaak vanwege belastingontduiking boven het hoofd.

“Iedereen in Amerika kon zien wat er ging komen: de poging van justitie een afleiding te creëren en de koploper voor de Republikeinse nominatie (voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, red.), president Trump, aan te vallen”, schrijft Kevin McCarthy, de Republikeinse fractieleider van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigen, op X (de nieuwe naam van Twitter). “Republikeinen zullen de waarheid over Biden Inc. en het partijdige rechtssysteem blijven blootleggen.”

Ron DeSantis, de Republikeinse gouverneur van Florida en net als Trump presidentskandidaat, zegt op X dat de overheid tot “wapen” is gemaakt om politieke tegenstanders te vervolgen. In navolging van Trump omschrijft hij de Amerikaanse hoofdstad als “moeras” en zegt dat het onfair is dat Trump het oordeel van een jury zal moeten ondergaan die de “moerasmentaliteit” weerspiegelt.

Pence

Mike Pence, vicepresident onder Trump, haalde naar hem uit in een verklaring. “De aanklacht dient als een belangrijke herinnering: iemand die zichzelf boven de grondwet plaatst, mag nooit president van de Verenigde Staten worden.” Toen Pence het verkiezingsresultaat in 2020 toch ratificeerde, tegen de wil van Trump, haalde hij zich de woede van zijn voormalige baas op de hals.

De Republikeinse presidentskandidaat Asa Hutchinson herhaalt zijn stelling dat Trump “moreel verantwoordelijk is voor de aanval op onze democratie. Nu zal ons justitiesysteem bepalen of hij ook strafrechtelijk verantwoordelijk is.”

“Niemand staat boven de wet”

“Niemand staat boven de wet, ook niet Donald Trump”, verklaren de Democratische kopstukken Chuck Schumer en Hakeem Jeffries in een gezamenlijke verklaring. “Deze aanklacht moet nu verder door het rechtssysteem, zonder politieke of ideologische bemoeienis. We moedigen zowel de aanhangers als de critici van Trump aan om deze zaak vreedzaam voor de rechtbank te laten verlopen.”

Trump grijpt de aanklacht inmiddels aan om fondsen mee te werven onder zijn aanhangers, melden Amerikaanse media. Kort na de bekendmaking klonk het in een e-mail: “Ze weten dat ik de enige kandidaat ben die de Deep State kan ontmantelen en een einde kan maken aan hun wurggreep op onze natie. Dus hun enige hoop is om te proberen mij voor de rest van mijn leven naar de GEVANGENIS te sturen.”