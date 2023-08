Ruim 200.000 huizen zonder stroom na tyfoon op Japans eiland Okinawa

De tyfoon werd door het Japanse Meteorologische Agentschap (JMA) omschreven als “zeer krachtig” en veroorzaakte windstoten tot 180 km/u. Het weerfenomeen zet later deze week normaal gezien koers naar het oosten van China.

Volgens het Japanse Fire and Disaster Management Agency kregen meer dan 690.000 inwoners het advies om te evacueren naar schuilplaatsen en werden er elf gewonden gemeld. NHK maakt gewag van een 90-jarige man die is overleden nadat hij gekneld was geraakt in een garage die was ingestort als gevolg van de harde windstoten.

Vluchten geannuleerd

Nog volgens de televisiezender werden woensdag al meer dan 400 vluchten van en naar deze populaire toeristische zomerarchipel geannuleerd, waardoor meer dan 65.000 passagiers werden getroffen. Veel toeristen zaten sinds dinsdag vast op de luchthaven van Naha, de hoofdstad van de regio.

Okinawa ligt circa 500 kilometer ten zuiden van het Japanse vasteland. Het dichtbevolkte eiland telt circa 1,5 miljoen inwoners.