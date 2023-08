Belgische zeventiger tot jaar cel veroordeeld in Kenia omdat hij vermeende verkrachter had aangevallen op straat

Een 76-jarige Belgische man is in Kenia tot een jaar cel veroordeeld voor geweldpleging. Hij had iemand in elkaar geslagen omdat die iemand dichtbij hem verkracht zou hebben, melden lokale media.

De Belg gaf tijdens het proces alles toe. Hij had op 27 juli rond 14 uur voor een schoonheidssalon op het Loitaplein in Nairobi een man benaderd van wie hij beweert dat die iemand die dichtbij hem staat verkracht zou hebben. De Belg gaf hem een vuistslag op zijn oor en in zijn nek. Het slachtoffer zou daarbij gewond geraakt zijn.

Hij bracht wel verzachtende omstandigheden aan. “Het is waar dat ik het slachtoffer aangevallen heb, maar ik wil niet herinnerd worden als een geweldpleger. Ik ben heel oud”, zei hij. Rechter Susan Shitubi hield daar rekening mee, net als met het feit dat het voor de Belg een eerste vergrijp was. Hij heeft de keuze tussen een jaar gevangenis en een boete van omgerekend 1.300 euro, al heeft hij ook nog 14 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen het vonnis.