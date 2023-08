Opvallend zinnetje van Juventus-coach moet hoop geven aan Romelu Lukaku, die alweer op de Italiaanse voorpagina’s prijkt

Romelu Lukaku wacht in spanning af: voor welke club speelt hij komend seizoen? Juventus lijkt de grootste kanshebber, maar in Turijn laten ze niet in hun kaarten kijken.

Zijn moederclub Chelsea zoekt nog altijd naar een diepe spits om coach Mauricio Pochettino te plezieren. Een van de opties is Dusan Vlahovic. Die stond ook op de radar van PSG, maar daar gaat Ousmane Dembélé van Barcelona normaal aan de slag. Er zouden intussen gesprekken lopen tussen de Blues en Juventus, voor een ruildeal: Lukaku plus een transfersom voor de 23-jarige Serviër. De marktwaarde van de twee aanvallers ligt immers nogal uit elkaar. Vlahovic wordt op 75 à 80 miljoen gewaardeerd, Lukaku op 40 à 45 miljoen.

“Ik ben blij met de spelers die ik heb”, reageerde Juve-coach Max Allegri vannacht op de geruchten. De Oude Dame speelt komende nacht een oefenpartij tegen Real Madrid. “Maar mochten er niet te weigeren voorstellen komen, zullen we die evalueren door onze financiële toestand. Zoals altijd zal ik me aanpassen aan de beslissingen van de club.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Allegri is al langer fan van Lukaku. De Rode Duivel zou normaal gezien perfect kunnen passen in het countervoetbal van de Italiaan, die graag met een flexibele 3-5-2-formatie speelt. Dezelfde waarin Lukaku schitterde bij Inter onder Antonio Conte (ex-Juventus). Allegri zou volgens de Italiaanse media dan ook aandringen op de komst van de Belgische spits. “Als je me Lukaku geeft, dan win ik de titel”, zou hij aan sportieve baas Cristiano Guintoli gezegd hebben. Bovendien boterde het vorig seizoen niet tussen Allegri en… Vlahovic.

Chelsea kreeg in juli al eens de kans om de Serviër te ‘swappen’ voor Lukaku, maar wees dat aanbod toen af. Juventus probeerde het nu opnieuw, maar wil wel boter bij de vis: 40 miljoen plus de Belg voor Vlahovic, die een pak jonger is dan Lukaku (30). Volgens La Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport zou Chelsea zo ver echter niet willen gaan. Het verschil in waardering zou 20 miljoen bedragen. Close but no sigar op dit moment dus. Al meldt Gazzetta-journalist Giovanni Albanese dat Allegri persoonlijk contact zou gehad hebben met Lukaku, om de Rode Duivel duidelijk te maken dat hij “essentieel” is voor zijn systeem.

Lukaku zou persoonlijk al rond zijn met Juventus voor een contract van drie seizoenen plus de optie op een vierde. Vlahovic zou 10 miljoen per jaar kunnen verdienen bij Chelsea, maar er heerst wel wat wantrouwen omtrent zijn fysieke toestand. De Serviër kampt al een tijdje met een aanslepende blessure aan zijn buikspieren. Bovendien zou hij graag in de Champions League spelen, een voorwaarde waaraan Chelsea niet kan voldoen komend seizoen.