Doorbraak voor Kylian Mbappé? PSG heeft zijn vervanger beet: “Ze hebben een bod gedaan waar wij niet aan kunnen tippen”

FC Barcelona heeft dinsdag (lokale tijd) op oefentournee in de Verenigde Staten een vriendschappelijke wedstrijd tegen AC Milan gewonnen. De Spaanse grootmacht versloeg de Italianen, met Alexis Saelemaekers als invaller, in Las Vegas met 1-0.

Ansu Fati scoorde in het oefenduel, waarin zowel Barça-trainer Xavi als zijn Italiaanse collega Stefano Pioli haast hun hele basiself wisselden, het enige doelpunt na 55 minuten. Saelemaekers viel bij de Rossoneri vier minuten voor tijd in. Charles De Ketelaere kwam niet van de bank.

Barcelona-trainer Xavi deelde in de marge van de oefenwedstrijd mee dat Ousmane Dembélé op het punt staat Barcelona in te ruilen voor Paris Saint-Germain. “Dembélé is naar mij toegekomen en heeft aangegeven te willen vertrekken”, aldus Xavi. “PSG heeft een bod gedaan waar wij niet aan kunnen tippen. Het doet pijn want we hebben hem verzorgd, maar het zij zo.”

De 26-jarige Dembélé speelde sinds de zomer van 2017 bij Barcelona, waarmee hij vorig seizoen nog de Spaanse titel won. Voordien brak de Franse aanvaller door bij Rennes en Borussia Dortmund. Zijn overgang naar Parijs kan wel eens een doorbraak brengen in het dossier van Kylian Mbappé. Dembélé wordt mogelijk aanzien als diens vervanger. Mbappé wil - zoals bekend - zijn contract bij PSG niet verlengen en de club wil hem niet gratis verliezen. Een transfer dringt zich op.