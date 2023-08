Prijzen van energie en grondstoffen dalen al maanden, toch betalen we in supermarkt nog 15 procent meer dan vorig jaar: “We verwachten eerlijke prijzen”

Elke maand vergelijkt Testaankoop de prijzen van meer dan 3.000 producten in de supermarkten in ons land. Die zijn nog altijd 15,4 procent hoger dan een jaar geleden, maar wel al lager dan in januari van dit jaar, toen de stijging 20 procent betrof.

Hoogste stijgers

De stijging is merkbaar voor alle soorten groenten, die gemiddeld 33 procent duurder zijn dan een jaar geleden. De sterkste stijging is er bij wortelen, die liefst 73 procent in prijs gestegen zijn. Ook ajuinen (58 procent) en bloemkool (29 procent) laten een sterke stijging optekenen. Stegen nog sterk in prijs: ketchup (+44 procent), mosterd (+39 procent), diepvriesfrieten (+38 procent) en tomatenpuree (+35 procent).

Ook de papierwaren blijven vaste klant onder de sterkst stijgende producten. Het gaat dan onder meer om toiletpapier, zakdoekjes en keukenrol. De prijs daarvan ging tegenover een jaar geleden met 23 procent omhoog. Testaankoop merkt op dat de prijs toen al erg hoog was. De consument betaalt nu gemiddeld 59 procent meer dan twee jaar geleden.

Ook dalers

Er zijn ook producten die in prijs daalden. Gemiddeld werden grijze garnalen (-5 procent), pijnboompitten (-2 procent) en douchegel (-0,2 procent) goedkoper. Dat zijn de drie producten die gemiddeld het meest daalden in vergelijking met vorig jaar.

Graaiflatie?

Die stijging is verrassend, want sinds enkele maanden zijn de prijzen van grondstoffen en energie aan het dalen. Dat de prijzen van onder meer voeding niet mee dalen, is voor de consumentenorganisatie reden om de overheid nog eens aan te manen om te onderzoeken of er geen sprake is van graaiflatie. Dat betekent dat producten hun winstmarges verhogen in het nadeel van de consument, zonder dat er een even grote stijging van de productiekost tegenover staat.

Opvallend is dat onder meer bij de deegwaren. De graanprijzen zijn wereldwijd met 17 procent gedaald sinds oktober vorig jaar, en toch zijn 28 van de 36 door Testaankoop onderzochte deegwaren duurder geworden. Slechts vier zijn goedkoper geworden. Ook zuivelproducten, zoals kazen en melk, werden gemiddeld 18 procent duurder terwijl de internationale prijs voor de basisgrondstoffen ervan het voorbije jaar gevoelig daalde.

Buurlanden

“Ook deze maand moeten we vaststellen dat consumenten in de supermarkt niets merken van internationale prijsdalingen”, zegt Testaankoop-woordvoerder Ortwin Huysmans. “We kijken dus uit naar de bevindingen van het Prijzenobservatorium, dat vorige maand van minister Dermagne de opdracht kreeg om onze voedselprijzen te vergelijken met die in onze buurlanden. Bij verdachte verschillen moet de Mededingingsautoriteit optreden, zodat de consument niet te veel betaalt. We verwachten van de voedingsindustrie eerlijke prijzen, waarin de internationale dalingen verrekend zijn.”

Uitgerekend dinsdag kwam die halfjaarlijkse analyse van het Prijzenobservatorium, en daaruit bleek dat de inflatie voor levensmiddelen in ons land hoger blijft dan in de buurlanden. Bij ons waren ­tussen begin april en eind juni 14,2 procent duurder dan een jaar geleden, maar in Duitsland was dat 13,9 procent, in Frankrijk 13,8 procent en in Nederland 12,9 procent.