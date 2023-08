“Ze denken dat wij idioten zijn”: Amerikanen begrijpen geen snars van “getrukeerde” wereldgoal van Lionel Messi

Lionel Messi speelt vannacht wedstrijd nummer drie in de Leagues Cup, tegen Orlando City. De Argentijnse wereldster blonk al twee keer uit voor Inter Miami, met onder andere een rake vrije trap in de extra tijd tegen Cruz Azul. Maar in de VS had niet iedereen dat zo begrepen.

Amerika is en blijft het land van vooral American Football, basketbal en baseball. Plus motorsporten zoals NASCAR en Indycar. Voetbal is een groeiende sport in de VS, maar de MLS blijft klein vergeleken met andere sporten. En dus zijn de Amerikanen vooral nog lerende wat de edele balsport betreft. Dat bewezen ze in de podcast It is what it is.

Drie mannen - waaronder ‘The Ireland Boys’ Richard and Nicholas Ireland - vragen ze daarbij af of de winning goal van Messi “in scène gezet” werd. “Messi speelde zijn eerste partij in de MLS (de Leagues Cup dus, red.) en bij een gelijke stand worden er strafschoppen genomen, toch?”, klinkt het. “Messi valt in en scoort de winnende penalty.”

“In zijn eerste partij?”, vraagt een andere zich af. “Het kan wel toeval zijn want hij is een legende.” Waarop de derde de vraag stelt wie precies bepaalt welke speler de ‘penalty’ mag trappen. “Dat beslist de kapitein van het team”, wordt er vanachter de camera geroepen. “En Messi wordt de nieuwe kapitein van de MLS.”

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook in een andere podcast werd er smakelijk gelachen om de vrije trap van de Argentijn. “Hebben jullie die goal gezien? Kijk… Messi is het groffe geld, de waarde van Inter Miami verdubbelde in enkele seconden. Maar die goal, het was het waard precies (ironisch). Ik kan echt niet geloven dat ze dat voorgekauwde plannetje voor ons gezicht lieten zien. Ze denken echt dat wij idioten zijn. Oké, ik zou hetzelfde doen als ik David Beckham was. Maar doe het dan wat beter. Dit was de eerste keer dat ik meteen dacht dat dit gepland. Kijk naar de tegenstand, die gasten in de muur deden niet eens moeite om te springen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Intussen zorgde Giorgio Chiellini voor wat meer realiteitszin. Het Italiaanse voetbalicoon van LAFC maande tegenstanders aan om het verdedigende werk op Messi toch wat serieuzer te nemen.

“Als je denkt dat Messi een normale voetballer is, dan ben je echt verkeerd”, aldus Chiellini op een persmoment. “Dan heb je niks gezien van de voorbije vijftien jaar. Als Sergio (Busquets, red.) de bal heeft en je laat Messi gewoon vrij staan… Heb je dan wel tv gekeken ooit?”