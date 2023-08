Schattige beelden tonen hoe spelende vosjes struikelen en gelukzalig melk drinken bij mama

Wie kippen heeft vervloekt ze, maar vossen zijn zó schattig om naar te kijken. Zeker als ze nog klein zijn, over hun eigen pootjes struikelen en gelukzalig melk drinken. In een video die Natuurpunt Gent deelde, zit het allemaal.

Je hart smelt als je de video van de ‘Vinderhoutse vossen’ van Natuurpunt Gent ziet. In een compilatie van twee minuten zie je hoe een moedervos haar hol insluipt en hoe haar jongen er voorzichtig weer uit kruipen, met elkaar spelen en gulzig melk drinken bij mama. Wanneer één vosje per ongeluk in het hol rolt tijdens het ravotten, is het geluk compleet.

“In het verleden was daar een jachtdomein”, zegt Bart Vangansbeke van Natuurpunt Gent. “Er werden daar toen elk jaar zo’n twintig, dertig vossen doodgeschoten. Nu gebeurt dat gelukkig niet meer dus ik ga ervan uit dat er verschillende nestjes zijn in de Vinderhoutse Bossen. Ze hebben elk hun territorium waardoor de vossenbevolking in balans blijft.”

Uit het nest gejaagd

Zodra de vosjes een paar weken oud zijn, gaan ze op verkenning rond het nest. Na een half jaar gaan ze samen met een ouder, meestal de moeder, op pad. Na een jaar worden ze uit het nest gejaagd en moeten ze op zoek naar hun eigen territorium. “Dat is niet evident”, zegt Vangansbeke nog. “De vogels, de ratten, de muizen, de konijnen, moeten gedeeld worden. Het blijft de wet van de sterkste.”

