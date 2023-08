Dood gewaand voetbaltalent Hiannick Kamba zorgt na veroordeling voor nieuw hoofdstuk in doldwaas verhaal: “Ik ben onschuldig”

Eerst werd hij dood gewaand, daarna veroordeeld omdat hij de boel in scène had gezet en nu is Hiannick Kamba, ex-voetballer van Schalke 04, weer op de vlucht. Eigenlijk had hij in de gevangenis moeten zitten. Het verhaal van Kamba blijft te absurd voor woorden. “Ik ben onschuldig”, zegt hij tegen de Duitse krant Bild.

Vier jaar lang was Kamba dood. Of dat dacht iedereen. De 34-jarige man speelde bij de jeugdelftallen van Schalke 04. Daar deelde hij de kleedkamer met onder anderen Manuel Neuer, de Duitse nationale doelman, maar zelf zou hij het nooit zo ver schoppen. Hij besloot een nieuwe carrière te beginnen bij chemiebedrijf Envik.

Daar verdween hij in 2016 plotseling. Naar Congo, zijn thuisland, waar het naar verluidt helemaal fout liep. Bij een auto-ongeluk kwam hij om het leven. Of - u raadt het al - dat dacht toen iedereen. Want wat bleek vier jaar later? De man was in 2018 naar de Duitse ambassade in Kinshasa gestapt om te melden dat hij nog leefde en vervolgens naar Duitsland teruggekeerd. Hij werkte er in alle stilte in de chemiesector.

Fraude

Zijn ex-vrouw had na de vermeende dood van Kamba wel 1,2 miljoen euro gekregen van zijn levensverzekering. Daar ging een streep door toen bleek dat de overlijdensakte was vervalst. Het kwam het duo in september 2022 op een veroordeling van 3 jaar en 10 maanden cel te staan voor fraude.

Maar nu is er dus een volgend hoofdstuk aan dit bizarre verhaal toegevoegd, want de oud-voetballer is nooit naar de gevangenis gegaan. Hij is opnieuw naar Congo gevlucht, meldt Bild, dat contact met hem heeft gehad. “Ik ben onschuldig. Ik ben heel teleurgesteld in Duitsland. Ze hadden niets van bewijsmateriaal tegen mij, maar ze wilden me gewoon in de gevangenis en laten deporteren. Dan ga ik liever vrijwillig naar Afrika...”

De man woont er nu samen met zijn zoon van twee, zo zegt hij. Openbaar aanklager Hauke Schlick hoort het met tegenzin aan. “We gaan een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitvaardigen”, zegt ze tegen Bild.